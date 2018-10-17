Отравление 50 человек в кубанской станице стало уголовным делом

Краснодар, , 14:54 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с массовым отравлением жителей станицы Раевской Краснодарского края, сообщила 17 октября пресс-служба СКР. Дело возбуждено по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следователей, всего в больницу обратились 48 жителей станицы, с подозрением на кишечную инфекцию. У 16 из них, в том числе у 13 детей и подростков, диагностировали дизентерию, их госпитализировали.

СКР установил, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками РЭУ МУП «Водоканал». У четырех работников, осуществлявших ремонтные работы в местах прорыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция. В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования. В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств инцидента, допрашиваются свидетели и пострадавшие.