Взрывное устройство в Керчи было начинено металлическими предметами — СКР

Москва, , 14:52 — REGNUM В результате подрыва в столовой Керченского политехнического колледжа взрывного устройства, начиненного металлическими предметами, погибло 13 человек, около 50 получили ранения. Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в столовой учебного заведения «сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами».

Также сообщается, что в результате взрыва погибло 13 и было ранено около 50 человек, большинство из которых — учащиеся.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уведомили, что взрыв произошёл в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.

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