Число погибших при взрыве в Керчи выросло до 13 человек

Керчь, Крым, , 14:52 — REGNUM Жертвами взрыва в колледже города Керчи стали 13 человек. Ранены около 50 человек, сообщает 17 октября пресс-служба СКР.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в учебном заведении произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Оно было начинено металлическими предметами. Бомба сработала в столовой.

На месте работают специалисты-взрывотехники. Уголовное дело, возбужденное по факту гибели людей, передано в центральный аппарат ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Очевидцы рассказывают о стрельбе в учебном заведении. Территория колледжа оцеплена полицией.

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