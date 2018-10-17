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Следком возбудил уголовное дело по факту теракта в Керчи

Происшествия

Большая часть пострадавших в учебном заведении — подростки

Следком возбудил уголовное дело по факту теракта в Керчи
Иллюстрация: Скриншот страницы sledcom.ru
Следственный коммитет

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:42 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибло 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«По предварительным данным, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начинённое металлическими предметами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, после теракта в Керченском политехническом колледже в городе закрыты все учебные учреждения, детей срочно забирают по домам из школ и детсадов. В республике объявлен трехдневный траур.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму объявлен трехдневный траур по жертвам теракта

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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