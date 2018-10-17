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В Совфеде во взрыве в Керчи винят Украину

Происшествия

«Похоже на украинский след»

В Совфеде во взрыве в Керчи винят Украину
Цитата из т/с «Преступление и наказание». Реж. Дмитрий Светозаров. 2007. Россия
«Вы и убили-с»

Москва, 17 октября 2018, 14:30 — REGNUM  В Совфеде сомневаются, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет отношение к взрыву в колледже в Керчи, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

«Не думаю, что рука ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все», — рассуждает член Совфеда Франц Клинцевич.

Он не сомневается, что следствие, а на него будут брошены лучшие силы, установит истину.

Сенатор также высказал соболезнования родным и близким погибших.

По предварительным данным, погибли десять человек, около 50 — ранены. В Кремле не исключают теракт.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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