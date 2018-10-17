Взрыв в Керчи: людей под завалами колледжа нет

Керчь, Крым, , 14:30 — REGNUM Людей под завалами после взрыва в политехническом колледже в Керчи нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию республики.

Взрыв в учебном заведении произошел 17 октября, в результате, по предварительным данным, погибли десять человек, еще несколько десятков получили ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что взрыв произошёл в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.

Ранее соболезнования жертвам инцидента в Керчи принес президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Читайте также: В Керчи закрыли все учебные учреждения

Читайте развитие сюжета: Глава Крыма: в Керчи работают все силовые структуры