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Взрыв в Керчи: людей под завалами колледжа нет

Происшествия

В результате взрыва, по предварительным данным, погибли десять человек

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:30 — REGNUM  Людей под завалами после взрыва в политехническом колледже в Керчи нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию республики.

Взрыв в учебном заведении произошел 17 октября, в результате, по предварительным данным, погибли десять человек, еще несколько десятков получили ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что взрыв произошёл в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.

Ранее соболезнования жертвам инцидента в Керчи принес президент России Владимир Путин, а также премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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