Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»

Керчь, Крым, , 14:16 — REGNUM Неизвестные преступники устроили серию взрывов и массовый расстрел сотрудников и учеников Керченского политехнического колледжа. Об этом журналистам сообщила директор учебного учреждения Ольга Гребенникова.

«Я поехала к одиннадцати в БТИ подписывать договор по практике. Сейчас тоже бы была убита. Трупов полно. Это настоящий теракт. Ровно через 5−10 минут после моего отъезда кто-то ворвался и взорвали холл, потом бросали взрывпакеты какие-то, потом бегали на втором этаже с автоматами, открывали кабинеты и убивали всех, кто попадался на глаза. И дети погибли, и сотрудники», — отметила директор учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже погибло 10 человек и ещё около 50 пострадало.

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