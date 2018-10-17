Среда, 17 Октября 2018 года
16:04:19 МСК

Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»

Происшествия

Неизвестные стреляли во всех, кто попадался им на глаза

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Неизвестные преступники устроили серию взрывов и массовый расстрел сотрудников и учеников Керченского политехнического колледжа. Об этом журналистам сообщила директор учебного учреждения Ольга Гребенникова.

«Я поехала к одиннадцати в БТИ подписывать договор по практике. Сейчас тоже бы была убита. Трупов полно. Это настоящий теракт. Ровно через 5−10 минут после моего отъезда кто-то ворвался и взорвали холл, потом бросали взрывпакеты какие-то, потом бегали на втором этаже с автоматами, открывали кабинеты и убивали всех, кто попадался на глаза. И дети погибли, и сотрудники», — отметила директор учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже погибло 10 человек и ещё около 50 пострадало.

Читайте развитие сюжета: В Керчи закрыли все учебные учреждения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить