В столице Киргизии арестовали наркокурьера с 25 кг героина

Бишкек, , 14:15 — REGNUM Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии нейтрализовали очередной канал контрабанды особо крупных партий тяжелых наркотиков из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

В ходе спецоперации в столице республики задержан 45-летний киргизстанец, у которого в сумке были обнаружены и изъяты 24 брикета с героином, общий вес которого составил 25 кг 160 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

ИА REGNUM напоминает, что по данным службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии, за 2017 год правоохранительные органы республики изъяли около 14 тонн наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. В том числе — свыше 1 тонны марихуаны, 200 кг гашиша и 74 кг героина.

Отметим, что по информации Управления по наркотикам и преступности ООН, через территорию Киргизии проходит второй по величине канал транзита наркотиков, произведенных в Афганистане.