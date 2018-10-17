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«Мы бежали, а дети просто лежали» — очевидцы взрыва в Керчи

Происшествия

В социальных сетях распространены аудиосообщения одной из студенток колледжа

«Мы бежали, а дети просто лежали» — очевидцы взрыва в Керчи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 14:11 — REGNUM  В социальных сетях распространены аудиосообщения одной из студенток колледжа в Керчи, которая стала очевидцем теракта.

«У нас взорвали политех, там стреляли. Мы начали бежать, мы начали прыгать через забор. Я расцарапала руку. Там стреляли, понимаешь? Мы бежали, а дети просто лежали».

«Слышала, сейчас полиция едет? Это едет к нам».

«Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и не шевелилась больше, понимаешь? Я видела, как пацаны просто падали, и кровь разлеталась. Оно у меня всё перед глазами».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв неустановленного взрывного устройства. По данному факту Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Расследование будет вести центральный аппарат ведомства.

Прилегающая к колледжу территория в настоящее время оцеплена. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия. По последним данным, погибло 10 человек, около 50 получили травмы. Под завалами могут находиться от 10 до 15 человек.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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