Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре

Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Красноярск, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Отмечается, что причиной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. После того, как воздушное судно совершило посадку в Сыктывкаре, женщине была оказана вся необходимая помощь. В результате инцидента прилет рейса в Красноярск был задержан на час.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в аэропорту Перми совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Тюмени в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Впоследствии у 62-летнего мужчины был диагностирован сердечный приступ.

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