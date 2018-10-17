Задержанного вице-премьера Крыма подозревают в получении взятки

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Симферополь, , 13:50 — REGNUM Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, который был задержан в Москве, подозревается в получении взятки, заявил 17 октября заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

«По подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 УК РФ («Получение взятки» — прим. ИА REGNUM ) был задержан заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин», — цитирует Михайличенко пресс-служба крымского правительства.

По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается.

Напомним, Нахлупин курирует реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма, а также строительство трассы «Таврида» и ряд республиканских комитетов и служб. С 2016 занял пост зампредседателя Совета министров Крыма.

Читайте также: Задержание Нахлупина? У нас нет неприкасаемых — глава Крыма