Сергей Аксёнов выехал на место инцидента в Керчь

Симферополь, , 13:35 — REGNUM В Керчь, где произошел взрыв в политехническом колледже, выехал глава республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом глава регионе написал в Facebook.

«В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1086951214811670

Также Аксёнов подчеркнул, что на месте происшествия работают все необходимые службы, а к выяснению причин ЧП приступили сотрудники компетентных органов.

Читайте также: Взрыв в керченском колледже: учебное заведение не было газифицировано

Как сообщало ИА REGNUM, на мечте взрыва в Керченском политехническом колледже в настоящее время работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Ранее стало известно, что в результате взрыва на месте погибли десять человек, еще 50 пострадали.

Читайте также: СМИ: на территории колледжа в Керчи работают сотрудники ФСБ