СМИ: на территории колледжа в Керчи работают сотрудники ФСБ

Керчь, Крым, , 13:27 — REGNUM На мечте взрыва в Керченском политехническом колледже в настоящее время работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, передает 17 октября «Пятый канал».

По сведениям источника телеканала, после ЧП в службу 112 позвонил неизвестный и рассказал, что на территории учебного заведения слышны крики людей и взрывы. По данным радиостанции «Керчь ФМ», очевидцы говорили о якобы слышавшейся стрельбе.

Читайте также: В Керчи в результате взрыва в колледже есть погибшие — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва есть погибшие и раненые, по предварительным данным экстренных служб, на месте погибли десять человек, еще 50 пострадали.

Читайте также: Названа предварительная причина взрыва в Керчи