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СМИ: на территории колледжа в Керчи работают сотрудники ФСБ

Происшествия

После ЧП в службу 112 позвонил неизвестный и рассказал, что на территории учебного заведения слышны крики людей и взрывы

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 13:27 — REGNUM  На мечте взрыва в Керченском политехническом колледже в настоящее время работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, передает 17 октября «Пятый канал».

По сведениям источника телеканала, после ЧП в службу 112 позвонил неизвестный и рассказал, что на территории учебного заведения слышны крики людей и взрывы. По данным радиостанции «Керчь ФМ», очевидцы говорили о якобы слышавшейся стрельбе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва есть погибшие и раненые, по предварительным данным экстренных служб, на месте погибли десять человек, еще 50 пострадали.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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