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Взрыв в керченском колледже: учебное заведение не было газифицировано

Происшествия

В результате взрыва погибли, по предварительным данным, 10 человек

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 13:30 — REGNUM  Керченский политехнический колледж, где 17 октября произошел взрыв, не был газифицирован. Об этом ТАСС сообщили в «Крымгазсети».

"Колледж не был газифицирован», — заявили в компании.

Напомним, в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли, по предварительным данным, 10 человек, еще около 50 пострадали.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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