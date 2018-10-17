Теракт или халатность: в Крыму выясняют причину взрыва в колледже

Керчь, Крым, , 13:23 — REGNUM Взрыв в Керченском политехническом колледже, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек, произошёл в столовой. Правоохранители не исключают возможность теракта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Крыма, взрыв произошёл в 12:05 на улице Войкова.

«На месте происшествия работают три отделения пожарно-спасательной службы, пять экипажей медицины катастроф, а также сотрудники полиции. 35 человек уже доставлены в больницу», — отметили в МЧС.

«Очень много пострадавших, людей грузят в машины, но их не хватает. Паника. Много разбитых стекол», — пишут в соцсетях очевидцы происшествия.

По данным ГУП РК «Крымгазсети», учебное заведение не было газифицировано. Однако специалисты не исключают, что трагедия могла произойти во время использования газовых баллонов.

Представители правоохранительных органов сообщают о проведении следственно-оперативных мероприятий. Отрабатываются все версии, в том числе и террористического акта.

Почему колледж до сих пор не был газифицирован и кто за это ответственен, пока выяснить не удалось. Местные чиновники не комментируют ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, в результате взрыва в Керченском политехническом колледже погибло 10 человек и ещё около 50 получили ранения различной степени тяжести.

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