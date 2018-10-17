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На Кубани экс-директор МУПа похитил 66 млн рублей и получил срок

Происшествия

Экс-директор предприятия признан виновным в многомиллионном мошенничестве

Краснодар, 17 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» признан краснодарским судом виновным в многомиллионном мошенничестве, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, мужчина, являвшийся директором МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», без проведения конкурсов заключил с подконтрольной ему организацией фиктивные договоры подряда о промывке водопроводных сетей. Никакие работы на самом деле не осуществлялись, но предприятие за них заплатило 60 млн рублей. Еще 6 млн рублей было похищено тем же способом: директор МУПа предоставил фиктивную отчетность о якобы произведенных подрядчиком работах по сбросу воды и оплатил их.

По решению суда, теперь уже бывший директор МУПа приговорен к наказанию в виде четыре лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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