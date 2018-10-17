Число жертв взрыва в жилом доме в Кишиневе увеличилось до пяти человек

Кишинёв, , 13:11 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в жилом доме на Московском проспекте. Как передает ИА REGNUM, женщина, в квартире которой произошел взрыв, умерла в Больнице скорой помощи, куда она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии 6 октября, когда произошел взрыв.

Таким образом, число жертв в результате взрыва достигло пяти человек. Причиной взрыва, по предварительной версии, стала утечка газа из баллона.

Правительство Молдавии выделило по 50 тыс леев (около 3 тыс евро) семьям погибших в результате взрыва в жилом доме на Московском проспекте.

29 человек из пострадавшего дома по-прежнему находятся в центре временного проживания. Власти обещают восстановить дом в течение полутора месяцев.

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