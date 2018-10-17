При взрыве в колледже в Керчи погибли не менее десяти человек — СМИ

Керчь, Крым, , 13:14 — REGNUM В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли, по предварительным данным, 10 человек, еще около 50 пострадали, сообщает 17 октября «КрымИнформ».

Отмечается, что на место происшествия выехали пять бригад скорой помощи из самой Керчи и несколько бригад медиков из близлежащих населенных пунктов.

Напомним, предварительной причиной взрыва в учебном заведении назван взрыв бытового газа. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также: Названа предварительная причина взрыва в Керчи

Читайте развитие сюжета: Теракт или халатность: в Крыму выясняют причину взрыва в колледже