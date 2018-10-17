Названа предварительная причина взрыва в Керчи

Керчь, Крым, , 13:05 — REGNUM Предварительной причиной взрыва в Керченском политехническом колледже назван взрыв бытового газа. Об этом сообщает 17 октября агентство «Крыминформ».

Отмечается, что в результате взрыва есть погибшие и раненые, по предварительным данным экстренных служб, на месте погибли десять человек, еще 50 пострадали. На место инцидента стягиваются бригады «скорой» из Керчи и окрестных населенных пунктов.

По сведениям местных СМИ, на месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов, пять бригад медицины катастроф и три отделения пожарно-спасательной службы.

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