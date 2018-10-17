В Афганистане убит взрывом девятый кандидат в парламент

Лашкаргах, Афганистан, , 12:35 — REGNUM Кандидат в депутаты парламента Афганистана Абдул Джабар Кахраман погиб в результате взрыва в провинции Гильменд. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвака, передает 17 октября бюро ВВС в Афганистане и Пакистане.

Теракт произошел в городе Лашкаргах, в предвыборном штабе Кахрамана. Цвак также сообщил о семи раненых.

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В микроблоге афганского телеканала Tolo News сообщается о троих погибших. Такие данные привел глава МВД Ахмад Бармак. Трое подозреваемых в причастности к теракту взяты под стражу. Также уточняется, что бомба находилась в диване, на котором сидел политик.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате терактов в Афганистане погибли восемь кандидатов в депутаты парламента. Так, 14 октября взрыв произошел в городе Тахар во время предвыборного митинга. Погибли 22 человека, еще 36 получили ранения.

Выборы в парламент Афганистана пройдут 20 октября. Бороться за 249 мест в законодательном собрании намерены свыше 2,5 тыс. кандидатов.

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