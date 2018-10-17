Наводнение на юге Франции: департамент Од оценивает ущерб

Париж, , 12:20 — REGNUM После наводнения, в результате которого погибло по меньшей мере 13 человек, французский департамент Од принялся оценивать нанесенный ущерб, сообщает Agence France Presse.

Согласно данным, подготовленным во вторник вечером, 16 октября, префектурой Ода, всего на юге Франции погибло 13 человек и еще трое числятся пропавшими без вести.

Шесть человек погибло в Трибе, трое — в Виллардоннеле, один — в Вильялье, один в Каркасоне и один в Сен-Куате-д'Оде.

«На данном этапе затронуто более 70 муниципалитетов, но, когда мы проведем оценку, их число, вероятно, возрастет до 100−120», — заявил префект Алан Тирион.

В мэрии города Монпелье заявили, что «занятия в школах будут возобновлены». При этом, говорится, что другие школы и учреждения в департаменте останутся закрытыми, в частности, из-за состояния дорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло на юге Франции из-за ливневых дождей 15 октября. В общей сложности было мобилизовано более тысячи человек, в том числе 680 пожарных, 250 жандармов, 200 человек гражданской обороны и сотни полицейских.

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