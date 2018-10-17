Шесть человек пострадали в ДТП в Дагестане, есть погибшие

Махачкала, , 12:14 — REGNUM В результате ДТП в Карабудахкентском районе Дагестана погибла женщина и пострадали еще шесть человек. Среди них трое детей. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе регионального МВД.

Происшествие случилось на федеральной автодороге «Кавказ», недалеко от села Гурбуки, где и столкнулись два легковых автомобиля. Причиной аварии стало то, что одна из машин выехала на встречную полосу движения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном ДТП со смертельным исходом в Карабудахкентском районе. На трассе столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Газель». Причиной аварии явилось то, что водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения.

В результате происшествия 33-летний мужчина, находившийся за рулем «ВАЗ-2109», скончался на месте, а двое его пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.

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