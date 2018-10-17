В Краснодаре вынужденно сел летевший в Москву самолет

Краснодар, , 12:13 — REGNUM Летевший рейсом Сочи — Москва самолет экстренно приземлился в аэропорту Краснодара из-за авиадебошира, сообщает 17 октября пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 16 октября. Сотрудникам полиции поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который во время полета вел себя агрессивно. В итоге командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке.

Правонарушителя доставили в отдел полиции. В настоящее время он помещен в комнату административно задержанных до рассмотрения дела судом. По факту дебоша возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажир авиарейса Москва — Сочи был задержан по прибытии в пункт назначения за нарушение общественного порядка на борту самолёта.

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