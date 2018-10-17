СКР возбудил дело после проверки сообщений СМИ о насилии над пациентом

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:44 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки информации СМИ о насилии санитаров над пожилым пациентом в психоневрологической больницы №5 Магнитогорска Челябинской области, сообщает 17 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В настоящее время в больнице проводятся необходимые следственные действия, в том числе допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего.

В ходе расследования дела будут установлены причины и обстоятельства, которые способствовали совершению возможного преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на кадрах которого санитары издевались над пожилым пациентом. Известно, что инцидент произошел еще 29 июня. В сентябре мужчина скончался, к тому времени он уже покинул лечебницу. Все три участника издевательств, а также главный врач больницы были уволены.

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