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Ярославскому депутату обвинение сменили с подкупа на мошенничество

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Ярославскому депутату обвинение сменили с подкупа на мошенничество
Иллюстрация: Duma.yar.ru
Павел Дыбин

Ярославль, 17 октября 2018, 11:19 — REGNUM  Бывшему депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину сменили обвинение с «коммерческого подкупа» на «мошенничество». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Дыбина Артем Иванчин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Дыбин был задержан 23 мая 2018 года по подозрению в получении 1,4 миллиона рублей за отказ подконтрольных ему фирм участвовать в аукционах. Ему было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.

Статья мошенничество является менее тяжкой, поэтому защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения. В настоящее время Дыбин находится под арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославскому депутату Павлу Дыбину продлили срок содержания под стражей

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