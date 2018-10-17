В Перми вынужденно приземлился борт, летевший из Тюмени в Москву

Пермь, , 11:07 — REGNUM В аэропорту Перми сегодня, 17 октября, экстренную посадку совершил самолет, следовавший из Тюмени в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщают СМИ.

Пассажира госпитализировали. У 62-летнего мужчины случился сердечный приступ, отмечает портал 59.ru.

После того, как пассажир, у которого возникли проблемы со здоровьем, был эваукирован из салона лайнера, самолет продолжил свой маршрут в столицу России. В Москву борт прибыл в опозданием от графика в полтора часа.