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В Перми вынужденно приземлился борт, летевший из Тюмени в Москву

Происшествия

Причиной экстренной посадки стало недомогание пассажира

Пермь, 17 октября 2018, 11:07 — REGNUM  В аэропорту Перми сегодня, 17 октября, экстренную посадку совершил самолет, следовавший из Тюмени в Москву. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщают СМИ.

Пассажира госпитализировали. У 62-летнего мужчины случился сердечный приступ, отмечает портал 59.ru.

После того, как пассажир, у которого возникли проблемы со здоровьем, был эваукирован из салона лайнера, самолет продолжил свой маршрут в столицу России. В Москву борт прибыл в опозданием от графика в полтора часа.

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Авиапроисшествия
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