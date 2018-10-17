Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Красноярск, , 11:02 — REGNUM В результате пожара в одном из частных домов в деревне Соколовка Красноярского края погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 16 октября. В частном доме проживала 31-летняя женщина, ее 2-летняя дочь и 10-летняя девочка ее знакомых. Всего пострадали семь человек, четверо из них находятся в больнице.

Установлено, что очаг возгорания был расположен на веранде над входной дверью в дом. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при пожаре в Ноябрьске погибли женщина и ребенок, одного мужчину спасателям удалось спасти.

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