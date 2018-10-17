Авария с участие автобуса в Турции унесла жизни семи человек

провинция Кахраманмараш , Турция, , 10:42 — REGNUM В Турции рейсовый автобус попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл сегодня, 17 сентября, в провинции Кахраманмараш на юге страны.

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Автобус съехал с трассы и перевернулся. По данным канала Edessa Tv, в результате аварии погибли семь человек. Ещё 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в ближайшие больницы.

https://twitter.com/edessatvhaber/status/1052455780706918400

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса. Он не справился с управлением. Других подробностей пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первый месяц осени 2018 года в Турции произошло как минимум две крупных аварии с участием пассажирского транспорта. Так, 22 сентября автобус со школьниками, следовавший по маршруту Аксарай — Стамбул, перевернулся в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Два человека погибли, ещё более 15 пострадали.18 сентября семь человек погибли в резулатате опрокидывания автобуса в турецкой провинции Афьонкарахисар, расположенной на западе страны. Ещё 28 человек пострадали.

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