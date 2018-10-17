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Стали известны подробности убийства школьника в Ростовской области

Происшествия

14-летнего подростка во время ссоры убил сверстник

Ростов-на-Дону, 17 октября 2018, 10:33 — REGNUM  14-летнего подростка в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) убил сверстник во время ссоры. 15-летний воспитанник школы-интерната задержан и во содеянном признался. Готовился ли к преступлению восьмиклассник заранее, не уточняется.

Судмедэксперты насчитали на теле ребенка пять ножевых ранений. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM напоминает, что тело 14-лентнего мальчика было обнаружено в Каменске-Шахтинском 15 октября. Ребёнка с признаками насильственной смерти нашли на набережной местные жители. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области убит подросток: возбуждено уголовное дело

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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