Более 70 кг отходов со ртутью вывезено из школы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM С территории школы №339 в Невском районе Санкт-Петербурга вывезено 70 кг ртутьсодержащих отходов. Демеркуризация в школе продолжается. Об этом сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, несколько учеников этой школы госпитализированы с признаками отравления парами ртути. Основной очаг загрязнения был найден на территории открытой площадки для скейтборда — превышение ПДК там достигало 90-кратной величины. Кроме того, следы ртути были найдены в одном из кабинетов школы, на лестнице и других помещениях.

Как отмечают в надзорном ведомстве, территория скейтбордной площадки ограждена, вход в нее полностью закрыт. Покрытие площадки демонтировано и вывезено, видимая ртуть собрана.

В то же время после мероприятий по демеркуризации в помещениях кабинета, лестницы, туалета и коридора школы превышений паров ртути не обнаружено.

«На текущий момент демеркуризационные работы продолжаются. Занятия в школе не отменяются. Ситуация находится на контроле управления», — добавили в Роспотребнадзоре.

По данным полиции, со слов пострадавших, 28 сентября их одноклассник принес во двор школы на ул. Дыбенко ртуть. После этого как минимум четыре ученика были госпитализированы. «В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — отметили в региональном Главке МВД.

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