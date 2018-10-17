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Немецкие вертолеты подверглись обстрелу на севере Афганистана

Происшествия

Бундесвер произвел ответный огонь

Немецкие вертолеты подверглись обстрелу на севере Афганистана
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Вертолёт

Мазари-Шариф, Афганистан, 17 октября 2018, 09:52 — REGNUM  Немецкие военно-транспортные вертолеты подверглись обстрелу на севере Афганистана, передает телеканал N-TV 17 октября.

Согласно сообщению бундесвера, вертолеты типа CH-53 подверглись обстрелу из стрелкового оружия на пути из Кундуза в Мазари-Шариф. Находившиеся на борту солдаты произвели ответный огонь.

Немецкие военнослужащие не пострадали при обстреле. В настоящее время в Афганистане находятся около 1300 немецких солдат в рамках учебной миссии НАТО «Решительная поддержка».

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Афганский фактор
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