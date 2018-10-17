Терпевший издевательства пациент психбольницы в Магнитогорске скончался

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:37 — REGNUM Пожилой мужчина, над которым издевались санитары психоневрологической больницы в Магнитогорске, скончался в сентябре. Об этом рассказали родственники пенсионера.

Резонансный инцидент произошел в больнице в июне 2018 года. Тогда санитары записали на видео, как глумились над беззащитным пенсионером. В старика кидали тапки и пинали его.

Внучка 72-летнего мужчины рассказала, что он страдал сахарным диабетом, на фоне недуга у него случались провалы в памяти. О случившемся в больнице пенсионер не рассказывал родным. Он попросту мог об этом забыть, рассказала женщина порталу MagCity74.

Отмечается, что пенсионера в июле выписали из психоневрологической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в соцсетях и СМИ появилось видео, снятое в Челябинской областной психоневрологической больнице № 5 в Магнитогорске. Главный врач учреждения Александр Беликов заявил, что сотрудников, глумившихся над пациентом, ждет увольнение. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал для виновников происшествия максимально жёстких мер.

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