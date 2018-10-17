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В ростовском селе Крым во время школьных уроков умерла 15-летняя девочка

Происшествия

По предварительным данным, у ребёнка оторвался тромб

Ростов-на-Дону, 17 октября 2018, 09:34 — REGNUM  В Ростовской области во время школьных уроков умерла девятиклассница. Трагедия произошла в общеобразовательном учреждении в селе Крым Мясниковского района. По информации, которыми располагают местные интернет-издания, у 15-летней девочки оторвался тромб.

Перед началом занятий школьница почувствовала недомогание и вышла в уборную, где потеряла сознание и уже не пришла в себя. Точную причину смерти установят судмедэксперты, отмечает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября в колледже «Дон-Тех» во время занятий физкультурой скончался 18-летний студент. Учащийся упал после упражнений, которые его заставил делать преподаватель. По предварительным данным, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области на занятии физкультурой погиб студент

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