В ростовском селе Крым во время школьных уроков умерла 15-летняя девочка

Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM В Ростовской области во время школьных уроков умерла девятиклассница. Трагедия произошла в общеобразовательном учреждении в селе Крым Мясниковского района. По информации, которыми располагают местные интернет-издания, у 15-летней девочки оторвался тромб.

Перед началом занятий школьница почувствовала недомогание и вышла в уборную, где потеряла сознание и уже не пришла в себя. Точную причину смерти установят судмедэксперты, отмечает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября в колледже «Дон-Тех» во время занятий физкультурой скончался 18-летний студент. Учащийся упал после упражнений, которые его заставил делать преподаватель. По предварительным данным, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

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