В Ростове-на-Дону авиапассажира оштрафовали за курение в полете

Ростов-на-Дону, , 08:54 — REGNUM Пассажир, прибывший авиарейсом из Москвы в Ростов-на-Дону, наказан штрафом за курение в полете. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сообщение о неподобающем поведении пассажира на борту лайнера передал в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Платов» авиадиспетчер. Командир экипажа после посадки сообщил полицейским, что мужчина курил в туалете, когда самолет находился в воздухе.

Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть линейного отдела в воздушной гавани. Им оказался 35-летний житель Ростовской области. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре жителя Карачаево-Черкесии задержали в аэропорту Минеральных Вод за курение в самолете. Лайнер следовал из Антальи. Мужчину наказали штрафом.

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