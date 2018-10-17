Автомобиль влетел в ограду церкви после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:44 — REGNUM Автомобиль Ford врезался в ограждение храма Царственных Страстотерпцев (Николо-Александровский храм) при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете в Выборгском районе города. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти, поздно вечером 16 октября на пересечении Большого Сампсониевского проспекта с Литовской улицей Ford столкнулся с Chevrolet. После ДТП Ford наехал на ограждение храма.

«В результате ДТП с травмами средней степени тяжести госпитализированы двое пострадавших. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.

По данным очевидцев, автомобиль Chevrolet, предположительно, ставший виновником аварии, принадлежит одной из городских служб такси.

Напомним, 16 октября в Петербурге был найден и оштрафован водитель автобуса, который двигался по тротуару, создавая угрозу безопасности людей.

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