Гибель людей в Якутии: владелец лодки нарушил требования безопасности

Якутск, , 08:24 — REGNUM Причины инцидента с лодкой, в результате опрокидывания которой в Якутии погибли три человека, а ещё один числится пропавшим без вести, выясняют следователи Восточно-Сибирского управления на транспорте СК РФ. По факту опрокидывания плавсредства возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, мужчина, организовавший перевозку людей по реке Алдан, нарушил требования безопасности. Навигация для маломерных судов в Якутии была закрыта 10 октября. Это значит, что владелец лодки, взявшись перевозить людей, пренебрёг требованиями обеспечения безопасности их жизни и здоровья. Отвечать за ненадлежащее оказание услуг он будет по статье 238 УК РФ.

В Восточно-Сибирском управлении на транспорте поясняют, что лодка «Вельбот-45М», в которой находилось 9 пассажиров, опрокинулась, находясь от берега на значительном расстоянии. Причиной гибели трёх человек называется переохлаждение. Пятерым пассажирам лодки удалось выбраться на берег живыми, а поиски девятого человека, находившегося на борту, продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия случилась на реке Алдан в районе села Кэскил. Люди плыли в село Крест-Хальджай Томпонского района республики, все девять пассажиров — его жители.