ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Иерусалим, , 07:38 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ракетные удары по позициям палестинских боевиков в секторе Газа. Об этом сообщается в Twitter армии обороны страны.

По данным военного ведомства, воздушная атака со стороны ВВС Израиля является ответом на ночную атаку палестинских боевиков на город Беер-Шеве.

«Самолеты ВВС начали наносить авиаудары по террористам в Газе, в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа сегодня ночью», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщила, что 11 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила очередной диверсионный тоннель движения ХАМАС на юге страны.

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