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ВВС США о крушении Су-27: «Военный США участвовал в этом инциденте»

Происшествия

16 октября в Винницкой области при выполнении полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018» потерпел крушение самолёт Су-27, принадлежавший ВВС Украины

ВВС США о крушении Су-27: «Военный США участвовал в этом инциденте»
Alex Beltyukov
Украинский самолёт Су-27

Вашингтон, 17 октября 2018, 07:20 — REGNUM  Информация о том, что на борту рухнувшего истребителя Су-27 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в Винницкой области был американский пилот, соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Соединённых Штатов.

«Мы (представители ВВС США) видели сообщения о несчастном случае с американцем (на Украине), — говорится в заявлении. — Можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте».

В сообщении также говорится, что специалисты в настоящее время ведут расследование ЧП, произошедшего во время учений «Чистое небо — 2018» в Винницкой области. О состоянии пилота ВВС США в ведомстве не уточнили.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 октября в Винницкой области при выполнении полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018» потерпел крушение самолёт Су-27, принадлежавший ВВС Украины.

Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ЧП погибли пилот ВВС Украины и летчик ВВС национальной гвардии США. Позже украинское военное ведомство удалило данную информацию.

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Военные учения
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