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Неизвестные в Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи»

Происшествия

Возможно, из-за бытового конфликта

Неизвестные в Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи»
Feans
Насилие

Москва, 17 октября 2018, 04:32 — REGNUM  В Москве неизвестные напали на Марию Макарову, которая является вокалисткой группы «Маша и медведи», сообщает агентство «Москва».

Сообщатся, что неизвестные напали на Макарову и нанесли ей несколько ударов, в результате которых она получила травмы. Как сообщила пресс-служба столичного МВД, Макарова обратилась в полицию и заявила, что ей были нанесены телесные повреждения в результате бытового конфликта. Отмечается, что ранее СМИ сообщали о том, что у Марии Макаровой были конфликты с соседями.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года жительница Перми, являющаяся артисткой Пермского театра оперы и балета, заявила в полицию, что была избита коллектором. 1 октября полиция отказала пермячке в возбуждении уголовного дела, так как, по мнению полиции, конфликт возник в результате неприязненных отношений.

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