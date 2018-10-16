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Пилоты разбившегося Су-27 смогли отвести истребитель от населённого пункта

Происшествия

В Национальной полиции Украины рассказали подробности о крушении истребителя под Винницей

Киев, 16 октября 2018, 23:59 — REGNUM  Пилоты истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Винницкой области Украины, смогли отвести самолёт от населённого пункта. Об этом 16 октября сообщил журналистам начальник областного управления Национальной полиции Юрий Педрос.

Он отметил, что Су-27, по предварительным данным, начал падать над селом Уланово, но лётчикам удалось отвести машину и в результате истребитель упал «в нескольких метрах от села».

По словам Педроса, на месте крушения остались разбросаны мелкие части самолёта, а также видно место, где истребитель коснулся крылом земли.

Напомним, истребитель Су-27 ВВС Украины разбился под Винницей во время военных учений «Чистое небо — 2018», которые проходят на Украине при участии стран НАТО. В результате крушения погибли два пилота.

В пресс-службе Генштаба ВВС Украины сообщили, что один из погибших был военнослужащим ВВС Национальной гвардии США, однако затем удалили данное сообщение. Пока информация о гибели американского военного официально не подтверждена.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС США: Американский военный «стал участником» крушения Су-27 на Украине

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Авиапроисшествия
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