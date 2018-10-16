Миранда принес Бразилии победу над Аргентиной

Эр-Рияд, , 23:01 — REGNUM 16 октября между национальными сборными Бразилии и Аргентины на стадионе «Короля Абдулла Спортс Сити» был разыгран товарищеский матч, завершившийся победой подопечных Тите.

Единственный мяч в компенсированное время забил центральный защитник итальянского «Интреа» Жуан Миранда, замкнув навес Неймара Жуниора с углового — 1:0.

Статистика матча (Бразилия/Аргентина)

Удары 12/11

Удары в створ 3/2

Владение 62%/38%

Фолы 14/20

Угловые 3/2

Эта победа стала семнадцатой для Бразилии в истории противостояний с Аргентиной.

Стартовые составы на матч:

Бразилия: Беккер, Данило, Миранда, Маркиньос, Луис, Каземиро, Коутиньо, Артур, Жезус, Неймар, Фирмино.

Аргентина: Ромеро, Тальяфико, Песселья, Отаменди, Саравия, Паредес, Ло Чельсо, Батталья, Икарди, Дибала, Корреа.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Паредес — 18, Корреа — 62, Ло Чельсо — 64, Неймар — 66, Саравия — 68, Миранда — 71, Батталья — 83.

Забитые мячи: Миранда 90+3 — 1:0.