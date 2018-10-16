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В Якутии опрокинулась лодка с людьми. Три человека погибли

Происшествия

Еще один человек считается пропавшим

В Якутии опрокинулась лодка с людьми. Три человека погибли
Василий Поленов. Лодка

Якутск, 16 октября 2018, 21:03 — REGNUM  В Якутии на реке Алдан перевернулась моторная лодка с людьми, в результате чего погибли три человека, сообщает 16 октября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По информации агентства, в лодке было девять человек. Пятерым из них удалось выбраться из воды, один считается пропавшим, а еще трое погибли от переохлаждения.

Трагедия случилась в районе села Кэскил.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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