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Военная прокуратура Украины возбудила дело по факту крушения Су-27

Происшествия

При крушении истребителя Су-27 на Украине погибли украинский и американский военнослужащие

Киев, 16 октября 2018, 19:43 — REGNUM  По факту крушения истребителя Су-27 ВВС Украины во время учений, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Украины.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 416 УК Украины «Нарушение правил полётов или подготовки к ним».

Сообщается, что на месте происшествия в настоящее время работает группа военных прокуроров Винницкого гарнизона, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Су-27 разбился сегодня в Винницкой области при выполнении полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018», в которых принимают участие страны НАТО.

По данным Генштаба ВСУ, в результате крушения погибли два пилота — военнослужащие ВВС Украины и ВВС Национальной гвардии США.

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Авиапроисшествия
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