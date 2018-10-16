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В Башкирии полиция выясняет, кто обстрелял автобус с хоккеистами

Происшествия

Идёт проверка

Сибай, Башкирия, 16 октября 2018, 19:06 — REGNUM  В Башкирии сотрудники полиции выясняют обстоятельства обстрела автобуса с хоккеистами из южноуральского Магнитогорска. Об этом журналистам сообщили в республиканском управлении МВД России.

Сейчас идёт проверка. По её итогам будет принято решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в автобус с хоккейной командой «Стальные топоры» из челябинского Магнитогорска пуля попала 14 октября. Это произошло после того, как хоккеисты обыграли команду «Альянс» из Сибая.

Федерация хоккея Магнитогорска потребовала провести расследование этого инцидента и наказать виновных. До выяснения обстоятельств нападения на хоккеистов команды Сибая отстранены от участия в чемпионате, прводимом федерацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Обстрел автобуса на Урале: хоккеисты башкирского Сибая отстранены от игр

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