В Башкирии полиция выясняет, кто обстрелял автобус с хоккеистами

Сибай, Башкирия, , 19:06 — REGNUM В Башкирии сотрудники полиции выясняют обстоятельства обстрела автобуса с хоккеистами из южноуральского Магнитогорска. Об этом журналистам сообщили в республиканском управлении МВД России.

Сейчас идёт проверка. По её итогам будет принято решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в автобус с хоккейной командой «Стальные топоры» из челябинского Магнитогорска пуля попала 14 октября. Это произошло после того, как хоккеисты обыграли команду «Альянс» из Сибая.

Федерация хоккея Магнитогорска потребовала провести расследование этого инцидента и наказать виновных. До выяснения обстоятельств нападения на хоккеистов команды Сибая отстранены от участия в чемпионате, прводимом федерацией.

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