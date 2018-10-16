При крушении Су-27 под Винницей погибли военнослужащие Украины и США

Киев, , 18:52 — REGNUM В результате крушения истребителя Су-27 ВВС Украины в ходе учений в Винницкой области погибли два человека, сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, один из погибших — военнослужащий ВВС Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Истребитель Су-27 потерпел крушение сегодня между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полёта.

Напомним, на Украине проходят авиационные учения «Чистое небо — 2018», в которых принимают участие военнослужащие стран НАТО, в том числе США.

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