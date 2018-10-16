Экс-глава бумкомбината «Волга» за растрату 15 млн получил условный срок

Балахна, Нижегородская область, , 18:36 — REGNUM Бывший генеральный директор целлюлозно-бумажного комбината «Волга» в Нижегородской области Дмитрий Донченко признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений по ч. 4 ст.160 УК РФ и по ч. 3 ст.160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особом крупном размере»). При этом, согласно решению Балахнинского городского суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

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Общая сумма ущерба составила более 15,3 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, по версии следствия, Донченко, являясь членом совета директоров комбината, назначал премии ключевым менеджерам предприятия. Таким образом и происходила растрата.

Донченко стал руководителем комбината в октябре 2014 года, в июле 2017 года он досрочно ушел в отставку. Комбинат возглавил Алексей Старун.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2016 года ЦБК «Волга» подал в суд заявление о признании себя банкротом. Финансовые проблемы у предприятия возникли из-за споров с энергетиками. Руководство ЦБК утверждало, что ПАО «МРСК Центра и Приволжья» установило для предприятия необоснованно высокие тарифы, в результате чего у комбината образовалась многомиллионная задолженность перед энергетиками.

Многочисленные обращения в адрес губернатора и правительства Нижегородской области, а также в федеральные органы антимонопольной службы и службы по тарифам не возымели позитивного действия.

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В итоге руководство ЦБК обратилось с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в «поистине губительную не только для предприятия, но и для всей промышленности региона ситуацию».