Истребитель Су-27 разбился в ходе учений на Украине

Винница, Украина, , 18:17 — REGNUM Самолёт Су-27 ВВС Украины потерпел крушение на территории Винницкой области. Об этом сообщается 16 октября на странице генерального штаба ВСУ в Facebook.

«Около 17 часов в районе села Уланив (между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полёта упал самолёт Су-27», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия. Информации о судьбе лётчика на данный момент не приводится.

Напомним, ранее сегодня на Украине сообщили о проведении условного боя между истребителем Су-27 и F-15 Национальной гвардии США в рамках учений «Чистое небо — 2018». Как было заявлено, Су-27 показал себя лучше на дистанции от 1 до 1,5 км, чем американский истребитель.

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