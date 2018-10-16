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Крушение поезда в Марокко: число жертв растёт

Происшествия

В Сиди-бу-Кнадель вблизи города Сале в Марокко пассажирский поезд сошёл с рельсов

Рабат, 16 октября 2018, 18:21 — REGNUM  Число жертв крушения поезда вблизи города Сале в Марокко достигло семи человек, ещё семеро пассажиров получили серьёзные ранения, 16 октября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 октября стало известно, что в Сиди-бу-Кнадель вблизи города Сале в Марокко пассажирский поезд сошёл с рельсов.

В настоящий момент на месте трагедии работают врачи и спасатели, в вагонах поезда могут оставаться раненые и погибшие. Причина схода поезда с рельсов пока не известна.

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