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Поезд сбил моторикшу в Пакистане, погибли женщины и дети

Происшествия

Жертвами аварии на переезде стали шестеро женщин и двое детей

Исламабад, 16 октября 2018, 17:46 — REGNUM  Поезд сбил моторикшу вблизи города Кандкот в пакистанском Кашмире, погибли женщины и дети, 16 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению полицейских, жертвами аварии на переезде стали шестеро женщин и двое детей, ещё семеро пассажиров рикши были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, также 16 октября в городе Саргодха в пакистанском Пенджабе автобус сбил фургон со школьницами. Погибли шестеро девочек. Очевидцы трагедии сожгли автобус и перекрыли дорогу в знак протеста.

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Аварии на железнодорожных переездах
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