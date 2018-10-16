Поезд сбил моторикшу в Пакистане, погибли женщины и дети

Исламабад, , 17:46 — REGNUM Поезд сбил моторикшу вблизи города Кандкот в пакистанском Кашмире, погибли женщины и дети, 16 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению полицейских, жертвами аварии на переезде стали шестеро женщин и двое детей, ещё семеро пассажиров рикши были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, также 16 октября в городе Саргодха в пакистанском Пенджабе автобус сбил фургон со школьницами. Погибли шестеро девочек. Очевидцы трагедии сожгли автобус и перекрыли дорогу в знак протеста.

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