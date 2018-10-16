В Пакистане автобус сбил фургон с детьми, очевидцы устроили беспорядки

Лахор, Пакистан, , 17:39 — REGNUM В городе Саргодха в пакистанском Пенджабе автобус на полной скорости врезался в автобус со школьницами, 16 октября передает агентство Associated Press.

В результате ДТП погибли шестеро девочек и водитель фургона. Ещё трое школьниц получили серьёзные ранения и были госпитализированы.

Очевидцы аварии, возмущенные произошедшим, сожгли автобус и перекрыли дорогу в знак протеста. О судьбе водителя автобуса ничего не сообщается.

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