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В Пакистане автобус сбил фургон с детьми, очевидцы устроили беспорядки

Происшествия

Погибли шестеро девочек и водитель фургона, судьба водителя автобуса неизвестна

Лахор, Пакистан, 16 октября 2018, 17:39 — REGNUM  В городе Саргодха в пакистанском Пенджабе автобус на полной скорости врезался в автобус со школьницами, 16 октября передает агентство Associated Press.

В результате ДТП погибли шестеро девочек и водитель фургона. Ещё трое школьниц получили серьёзные ранения и были госпитализированы.

Очевидцы аварии, возмущенные произошедшим, сожгли автобус и перекрыли дорогу в знак протеста. О судьбе водителя автобуса ничего не сообщается.

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